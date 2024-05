Der deutsche Discounter Tedi beabsichtigt, sein Filialnetz erheblich auszubauen. Der Non-Food Spezialist hat derzeit in Europa 3.200 Geschäfte. Alleine im abgelaufenen Geschäftsjahr kamen 300 Filialen hinzu. Und die Expansion soll weitergehen. "Unser Erfolg beweist, dass der stationäre Einzelhandel mit dem richtigen Konzept erfolgreich in die Zukunft geführt werden kann. Mittelfristig werden wir auf 5.000 Filialen in Europa wachsen", sagte CEO Petar Burazin in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Im August 2023 habe man 42 Filialen des französischen Discounters Max Plus übernommen, was Burazin als einen Meilenstein bezeichnete. Die Geschichte des Unternehmens begann vor 20 Jahren mit dem ersten Geschäft in Hagen. Kurze Zeit später wuchs das Netz auf 120 Filialen in Deutschland an. Tedi bietet vor allem Einrichtungsgegenstände, Möbel, Büromaterial, Kosmetik und Spielzeug sowie Tiernahrung und Bekleidungsartikel an. In Deutschland befinden sich derzeit 1.890 Filialen.