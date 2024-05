Nach langem Ringen hat die Bundesregierung das Rentenpaket beschlossen. Doch das System bedarf weiterer Reformen. Was die Rentenversicherung selbst dazu sagt.

Mehrfach war es angekündigt, mehrfach wurde es verschoben, nun endlich ist das Rentenpaket II auf dem Weg. Gibt nach der Ampelkoalition auch der Bundestag grünes Licht, wird das Rentenniveau bis 2039 auf 48 Prozent festgeschrieben. Die Beiträge würden hingegen mittelfristig steigen, was jedoch mit Aktiengewinnen aus dem neuen Generationenkapital abgefedert werden soll.

Für Finanzminister Christian Lindner (FDP) ist das Rentenpaket II nur ein erster Schritt. Lieber wäre seiner Partei ein größeres Engagement am Aktienmarkt, auch mit Rentenbeiträgen, sowie ein Ende der sogenannten Rente mit 63 . Doch wie sehen das eigentlich diejenigen, die die gesetzliche Rente auszahlen?

t-online sprach mit Dina Frommert, Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin. Sie stellt sich klar gegen die Idee, das Generationenkapital in eine echte Aktienrente umzuwandeln und erklärt, warum es langfristig nichts bringt, auch Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen zu lassen.