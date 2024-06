Trikots ausverkauft: Adidas will nachlegen

Für Adidas ist der Verkauf des Trikots ein echter Booster im sonst schwächelnden Geschäft. Das Trikot entwickelt sich sowohl für den Deutschen Fußball-Bund als auch für den Ausrüster Adidas zum historischen Bestseller. Laut Angaben der Adidas-Pressestelle wird erwartet, dass über eine Million DFB-Trikots während der EM 2024 verkauft werden. "Das pinkfarbene Trikot ist das am häufigsten verkaufte Auswärtstrikot in der Geschichte aller DFB-Trikots", sagte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen der Deutschen Presse-Agentur.

Trikots zwischenzeitlich ausverkauft

Nun geht es für die Mannschaft am kommenden Samstag ins Achtelfinale. Für Fans, die sich kurzfristig noch ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft kaufen wollen, könnte es schwierig werden. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Und so manch einer muss derzeit auf die Lieferung seines Trikots länger warten, berichtete das "Handelsblatt".

Im Adidas-Shop ist das begehrte lila-pinke Auswärtstrikot am Donnerstag komplett ausverkauft. Das weiße Heimjersey ist nur noch in den ausgewählten Größen XS, S, M und L erhältlich. Doch das soll sich bald ändern. "Wir stehen bezüglich weiterer Trikotmengen im Austausch mit dem Fachhandel", sagte ein Adidas-Sprecher am Montag.