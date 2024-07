König Fußball regiert diesen Sommer. Doch obwohl die Stars der großen Clubs reihenweise Tore machen, liegen die Aktien börsennotierter Vereine ziemlich im Aus. Wie passt das zusammen?

Das ist Fußball, das ist die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland: Drei Jahre und vier Tage nach seinem Herzstillstand, am 16. Juni, schießt Christian Eriksen von Manchester United sein erstes EM-Tor für die dänische Nationalelf gegen Slowenien. Was für ein Moment! Doch die Aktie seines Klubs "ManUnited" bewegt sich: nicht.

Schauen wir auf unsere deutschen Fußball-Hoffnungen: Niclas Füllkrug: Der BVB-Profi sichert Deutschland im Spiel gegen die Schweiz in letzter Sekunde den Gruppensieg – mit einem Kopfball-Tor, das seinesgleichen sucht. Ganz Deutschland atmet auf. Die erste Niederlage um ein Haar abgewendet. Und die BVB-Aktie? Liegt am Boden. Bleibt am Boden liegen.

(Quelle: Rüdiger Jürgensen) Zur Person Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u.a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Saisonende lässt Kurse ins Aus trudeln

Warum profitieren diese Aktien nicht von der fußballerischen Showtime? Die Antwort ist einfacher, als man glaubt: Weil die Fußballsaison zu Ende ist. Im Frühsommer ist für gewöhnlich Schluss auf dem Rasen und somit auf dem Börsenparkett. Dann dümpeln die Fußballaktien vor sich hin, bis die neue Saison angepfiffen wird. Oder ein spektakulärer Transfer bekannt wird.

Das heißt im Klartext: Fußballaktien sind nur für die Fans etwas fürs Herz. An der Börse dagegen regiert die Vernunft. Zwar sind Fußballklubs keine Unternehmen wie alle anderen – aber an der Börse werden auch sie am Erfolg gemessen: Und da gelten zwei Parameter: sportlicher Erfolg und wirtschaftlicher Erfolg.

Teures Champions-League-Finale für BVB-Aktionäre

Nirgendwo konnte man das zuletzt besser auf den Kurslisten ablesen als in der vergangenen Champions-League-Saison.

Die 74. Minute des Champions-League-Finales zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid war aus Sicht der Borussen auch eine teure. Die Elf in den typisch gelben Trikots kassierte den ersten von zwei Gegentreffern, am Ende ging das Finale verloren. Am darauffolgenden Montag verlor die BVB-Aktie an der Börse acht Prozent an Wert.

Bis zu diesem Tag hatten die Borussen ihr Glück kaum fassen können: Immer weiter hatten sie sich in der Champions League vorangearbeitet. Und je weiter sie gekommen waren, desto höhere Einnahmen winkten. Zweimal hintereinander erhöhte der BVB die Gewinnprognosen für dieses Jahr. Die Aktie zog mit. Von 3,65 Euro zu Jahresbeginn sprang sie bis auf 4,68 Euro.

Doch wie gewonnen – so zerronnen. Nach dem verlorenen Finale der Champions League ging die Aktie des BVB in den Keller. Dahin zurück, wo sie schon zu Beginn des Jahres war. Und weit weg von den 11 Euro Ausgabepreis zur Jahrtausendwende, als Borussia Dortmund als erster deutscher Fußballclub Börsenterrain betrat.

31 Fußballclubs an der Börse – mit meist magerer Bilanz

Es war um die Jahrtausendwende, als der Fußball die Börse für sich entdeckt hat. Inzwischen sind 31 Fußballklubs börsennotiert, haben also ihre Profiabteilung ausgegliedert und als eigene Kapitalgesellschaft an die Börse gebracht, darunter bekannte Klubs wie Sporting Lissabon, FC Porto, Ajax Amsterdam, Manchester United, Juventus Turin, Celtic Glasgow und der AS Rom.

In Deutschland gibt es genau zwei: Borussia Dortmund und seit 2019 die SpVgg Unterhaching. Und am Anfang lief es auch noch ganz gut. Doch dann bewahrheitete sich ein Spruch von Ex-Nationalspieler Rudi Völler: "Es gibt nur eine Wahrheit – und die ist auf'm Platz". In Börsensprache übersetzt: Fußballtabelle beeinflusst Kurstabelle. Denn wenn es auf dem Platz nicht läuft, laufen Fußballaktien schon gar nicht.

Entsprechend sind die Aktien vieler Fußballvereine inzwischen eher im Tabellenkeller zu finden: Olympique-Lyon-Aktien haben 88 Prozent an Wert verloren, seit sie börsennotiert sind. Beim dänischen Club Brøndby sind 63 Prozent Börsenwert ausradiert, bei Unterhaching 62 Prozent, beim FC Porto immer noch 51 Prozent.

Ausnahmen bestimmen ... nicht die Regel