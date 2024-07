Die Lufthansa wird Schadenersatz von Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" fordern, die am Donnerstagmorgen den Betrieb des Frankfurter Flughafens für einige Stunden lahmgelegt hatten. Dies berichtet die "Bild am Sonntag". Laut einem Lufthansa-Sprecher werde die genaue Schadenssumme zurzeit ermittelt. Sie werde deutlich höher ausfallen als vorherige Schadenersatzforderungen an die Klimakleber. Für die Rollfeld-Besetzungen der Flughäfen in Hamburg, Düsseldorf und Berlin hatte die Lufthansa dem Bericht zufolge Schadensersatzforderungen in Höhe von 740.000 Euro an die Klimakleber gestellt.