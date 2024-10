Wenn ein Unternehmen im Fokus der Öffentlichkeit steht, kommen viele Fakten auf den Tisch, die vorher niemanden interessiert haben. Bestes Beispiel: VW . Mit der Ankündigung, Werke zu schließen und Tausende Mitarbeiter zu entlassen, bekommt das Unternehmen nicht nur Aufmerksamkeit vonseiten der Gewerkschaft und Politik, sondern es kommt plötzlich auch vieles in Bewegung, was vorher Status quo war.

Management-Fehler bei VW

Mit anderen Worten: Bei der Kapitalallokation überlegt sich das Management eines Unternehmens, wo die überschüssigen Gewinne am sinnvollsten eingesetzt werden können. Wenn es strategisch sinnvoll erscheint, in eine sehr teure Zukunftstechnologie wie die Elektromobilität zu investieren, und die jährlichen Überschüsse nicht ausreichen, wäre es besser, das benötigte Kapital zurückzulegen, anstatt es für andere Dinge auszugeben.

Großteil als Dividende ausgeschüttet

Und genau an dieser Stelle hat Volkswagen sich dafür entschieden, einen Teil des Überschusses als Dividende an seine Aktionäre auszuschütten – genauer gesagt liegt die Ausschüttungsquote im 10-Jahres-Schnitt bei rund 20 Prozent pro Jahr.

Allein in diesem Jahr flossen rund 4,5 Milliarden Euro an die Aktionäre, darunter auch an das Land Niedersachsen, das mit 20 Prozent an Volkswagen beteiligt ist. Im Vorjahr lag die Ausschüttungssumme bei etwa 4,37 Milliarden Euro. Durch eine Sonderzahlung im Jahr 2022 erhöht sich die Ausschüttungssumme sogar auf rund 13,3 Milliarden Euro.