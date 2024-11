Investieren per App auf dem Handy: Immer mehr Menschen investieren in ETFs. (Quelle: filadendron)

Die Zahl der ETF-Sparpläne in Deutschland wächst weiter. Das investierte Vermögen ebenfalls. Und ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht.

Parallel dazu wuchs in Deutschland auch das jährlich in ETF-Sparplänen investierte Vermögen kräftig um elf Prozent von 14 Milliarden Euro auf 15,6 Milliarden Euro. Damit bleibt Deutschland der wichtigste Markt für börsengehandelte Indexfonds (ETF). Doch der Trend für ETF-Sparpläne nimmt auch in anderen europäischen Ländern weiter an Fahrt auf.