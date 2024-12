Kreise: VW prüft Verlagerung von Golf-Produktion nach Mexiko

Aktuell wird der Golf für den weltweiten Markt nur am Konzernsitz in Niedersachsen hergestellt. (Archivbild) (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-bilder)

VW wollte die Informationen nicht kommentieren. Ein Betriebsratssprecher sprach von Spekulationen, die weit von möglichen Beschlussfassungen entfernt seien. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Gedankenspiele berichtet. Der Golf gilt vielen - wie zuvor der Käfer - als Aushängeschild unter den VW-Modellen. Aktuell wird der Golf für den weltweiten Markt nur am Konzernsitz in Niedersachsen hergestellt. In Mexiko besitzt der Konzern ein Werk in Puebla, das früher auch schon den Käfer für den nordamerikanischen Markt gebaut hat.