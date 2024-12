U-Boot-Bauer investiert mehr als 100 Millionen in Wismar

Aktualisiert am 19.12.2024 - 11:48 Uhr

Der Kieler U-Bootbauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) will einen dreistelligen Millionenbetrag in den Standort Wismar investieren. (Archivbild) (Quelle: Jens Büttner/dpa/dpa-bilder)

Der Industriestandort Wismar profitiert von einem Großauftrag: Der Kieler U-Boot-Bauer TKMS investiert dort einen dreistelligen Millionenbetrag in den U-Boot-Bau - und will Jobs schaffen.

Der Kieler U-Boot-Bauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) plant ein Millionen-Investment in seine Tochterwerft in Wismar. "Wir rechnen aktuell mit einem sehr niedrigen dreistelligen Millionenbetrag, den wir in der Tat zur Ertüchtigung des Standorts für U-Boot-Baus brauchen", sagte Unternehmenschef Oliver Burkhard der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund ist ein neuer deutsch-norwegischer Milliardenauftrag.