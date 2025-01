Lohnsteuer-Ermäßigung schon unter dem Jahr? So geht"s

Können Sie schon jetzt absehen, dass Sie in einem Jahr hohe steuerlich relevante Ausgaben haben werden? Dann kann es sinnvoll sein, die Steuererleichterung bereits unterjährig berücksichtigen zu lassen. (Quelle: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa-bilder)

Schon vor Abgabe einer Steuererklärung von einer Lohnsteuer-Ermäßigung profitieren? Das geht. Dafür müssen Sie bei Ihrem Finanzamt nur Freibeträge in den Lohnsteuerabzugsmerkmalen eintragen lassen.

Ist das der Fall, können sie sich vom zuständigen Finanzamt Freibeträge in den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) hinterlegen lassen. Das senkt die monatliche Steuerbelastung. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Was sind elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale?

Ein Arbeitgeber, der diese weiteren Informationen vom Finanzamt erhält, behält schon unter dem Jahr weniger Lohnsteuer ein und überweist Beschäftigten mehr von ihrem Bruttogehalt tatsächlich aufs Konto. So holen sich Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht etwa erst im Rahmen der Steuererklärung eine mögliche Erstattung zurück, sondern profitieren bereits Monat für Monat von der Lohnsteuer-Ermäßigung.

Wie kommen Beschäftigte zu der Lohnsteuer-Ermäßigung?

Für welche Aufwendungen lassen sich Freibeträge in den ELStAM hinterlegen?

Doch nicht jeder Euro an Ausgaben kann unmittelbar als Freibetrag in den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen hinterlegt werden. "Erst wenn die Ausgaben insgesamt den Betrag von 600 Euro übersteigen, können Arbeitnehmende einen Freibetrag auf ihrer elektronischen Lohnsteuerkarte eintragen lassen", sagt Jana Bauer.

Welche Fristen gelten für die Beantragung?

Die Möglichkeit, einen Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung zu stellen, haben Beschäftigte ab dem 1. November des Vorjahres, für das das der Freibetrag gelten soll. Fristende ist am 30. November desselben Jahres, für das die Freibeträge gelten sollen. Nur so haben die Finanzämter ausreichend Zeit, den Antrag zu bearbeiten, und Arbeitgeber, die neuen ELStAM noch in der Dezember-Abrechnung zu berücksichtigen.