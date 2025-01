News folgen Artikel teilen

Donald Trump überrascht mit einem eigenen "Meme Coin" auf dem Kryptomarkt – auch Melania Trump zieht mit einer eigenen digitalen Münze nach. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Donald Trump hatte im Wahlkampf seine Unterstützung für Kryptowährungen angedeutet – und kurz vor der Rückkehr ins Weiße Haus nun ein Zeichen mit einem eigenen "Meme Coin" gesetzt. Die Ankündigung in seinem Netzwerk Truth Social in der Nacht auf Samstag löste einen Ansturm auf die neue Währung aus, der dazu führte, dass die Gesamtbewertung binnen weniger Stunden auf mehrere Milliarden Dollar anstieg.

"Es ist Zeit, alles zu feiern, wofür wir stehen: GEWINNEN!", schrieb Trump dazu in seiner Ankündigung. Nur wenige Stunden später zog auch seine Ehefrau Melania Trump nach. Am Sonntag verkündete auch sie, ihr eigener "Meme Coin" könne nun auf dem Markt gehandelt werden.

Donald Trumps Sohn, Eric Trump, der die Geschäftstätigkeiten der Trump-Organisation leitet, sagte am Wochenende, dieses Angebot sei Teil eines neuen und wachsenden Geschäftssektors, in den die Familie Trump eingestiegen sei. Der Präsident und seine Familie dürften mit den Kryptowährungen also großen Profit erzielen.

Was sind "Meme Coins"?

Die sogenannten Meme Coins sind eine Art digitale Gedenkmünzen, die gehandelt werden können. Sie stellen eine Untergruppe der Kryptowährungen dar, die aus der Begeisterung für eine Persönlichkeit oder ein virales Phänomen im Internet Kapital schlagen. Kaufen kann man sich mit den "Meme Coins" nichts, ihr Wert steigt und fällt mit der aktuellen Begeisterung der Händler für den jeweiligen "Meme Coin".

Das Logo des "$TRUMP"- Coins zeigt ein Cartoon-Bild von Donald Trump, wie er die Faust erhebt. Es lehnt an die Szene nach dem Attentat auf Trump während einer Wahlkampfveranstaltung im Juli vergangenen Jahres an. Trump streckte die Faust aus und rief: "Fight! Fight! Fight!" (Kämpft! Kämpft! Kämpft!). Von seinen Anhänger wurde er später dafür gefeiert.

Wie bewertet der Markt die Coins?

Zum Sonntagmorgen stieg der Marktwert der Trump-Coins auf rund 13 Milliarden US-Dollar. Ein Coin kostete zwischenzeitlich mehr als 70 Dollar. Auf den Markt gebracht worden war er für weniger als ein Zehntel. Am Sonntagmittag erlebte der Coin dann zwischenzeitlich einen deutlichen Wertverlust: 38 Prozent. Eine Rolle dabei soll die Ankündigung gespielt haben, dass nun auch Trumps Ehefrau Melania einen eigenen "Meme Coin" auf den Markt bringt. Binnen der ersten Stunde nach der Einführung erreichte auch Melanias Coin eine Marktkapitalisierung von fünf Milliarden Dollar, am Sonntagabend war ein Melania-Coin fast 8 US-Dollar wert.

Was könnte hinter Trumps Initiative stecken?

Zunächst wurden 200 Millionen Einheiten des Trump-Coins herausgebracht, binnen drei Jahren sollen schrittweise weitere 800 Millionen folgen. Zunächst liegen 80 Prozent der Trump-Coins bei zwei mit der Trump-Organisation verbandelten Firmen: CIC Digital und Fight Fight Fight. Die beiden Firmen dürften zunächst am meisten profitieren. CIC Digital verkauft bereits eine Reihe anderer Waren wie Trump-Turnschuhe, Parfüm und sogar digitale Sammelkarten.

Das Vorhaben stößt in der Kryptobranche teils auf scharfe Kritik. "Dass Trump 80 Prozent besitzt und den Amtsantritt nur Stunden vor der Amtseinführung plant, ist räuberisch und viele werden wahrscheinlich darunter leiden", schrieb Nick Tomaino am Samstag in einem Beitrag in den sozialen Netzwerken. Tomaino ist ein Krypto-Risikokapitalgeber und ehemaliger Manager bei Coinbase, einer der größten Krypto-Handelsplattformen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.