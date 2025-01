HUK-Umfrage: Umstiegstempo auf E-Autos halbiert

Das Umstiegstempo auf Elektroautos in Deutschland hat sich nach Analyse der HUK Coburg seit dem Stopp der KaufprÀmie des Bundes halbiert. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres nahm der Bestand an reinen E-Autos demnach im Vergleich zum Vorquartal nur noch um 0,1 Prozent zu, der niedrigste Wert seit Ende 2020. Vor einem Jahr hatte das E-Auto-Wachstum noch bei 0,2 Prozent gelegen.

Nur knapp vier von hundert entscheiden sich fĂŒr ein Elektroauto

Demnach entschieden sich im Schlussquartal des vorigen Jahres lediglich knapp vier von hundert Autobesitzern bei der Anschaffung eines anderen Fahrzeugs - ob neu oder gebraucht - fĂŒr ein reines Elektroauto , die Quote lag bei 3,9 Prozent. Anfang 2023 waren es noch fast sieben Prozent gewesen. Die Zahlen beziehen sich auf rein elektrische Autos in privatem Besitz, von Firmen und Autoverleihern angemeldete Wagen sind nicht mitgezĂ€hlt.

Starnberg fĂŒhrt

Rekordhalter beim Umstieg auf E-Autos war keine Großstadt, sondern der sehr wohlhabende Kreis Starnberg vor den Toren MĂŒnchens mit einer Quote von 8 Prozent im vergangenen Jahr. Auch einige andere Landkreise hatten ĂŒberdurchschnittliche E-Auto-Anteile. Das könnte laut HUK daran liegen, dass es auf dem Land mehr EinfamilienhĂ€user mit privaten LadesĂ€ulen gibt als in großen StĂ€dten. Aber auch die Entwicklung in den 20 grĂ¶ĂŸten deutschen StĂ€dten ist nicht einheitlich: Die höchste Umstiegsquote gab es 2024 demnach in Frankfurt mit 4 Prozent, die niedrigste in Dresden mit 2,3 Prozent.