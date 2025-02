Neuer ING-Deutschland-Chef: Mehr aus Kunden machen

Aktualisiert am 06.02.2025 - 15:05 Uhr

Aktualisiert am 06.02.2025 - 15:05 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Mehr Kunden, aber weniger Gewinn: Der neue ING-Vorstandschef Lars Stoy präsentiert die Bilanz seines Vorgängers. Für sein erstes Jahr an der Spitze der Direktbank hat er sich einiges vorgenommen.

Der neue ING-Deutschland-Chef Lars Stoy will aus den inzwischen fast zehn Millionen Kunden der Direktbank mehr machen und so nach dem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr wieder für Wachstum sorgen. "Das heißt jetzt nicht, wir planen Filialen aufzumachen, um Kunden permanent zu belatschern, dass sie irgendwas abschließen müssen", sagte Stoy bei seinem ersten Auftritt vor Medien seit seinem Amtsantritt am 1. Januar 2025. "Nichtsdestotrotz haben wir Lücken im Angebotsspektrum und die werden wir schließen."