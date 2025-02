Pfandtourismus macht Druck auf deutsche Brauer

Nach Erhöhung in Österreich

Aktualisiert am 18.02.2025 - 04:00 Uhr

Aktualisiert am 18.02.2025 - 04:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bier-Pfandflaschen sind in Österreich und Deutschland gleich, das Pfand nicht. (Archivbild) (Quelle: picture alliance / Amelie Geiger/dpa/dpa-bilder)

Seit sich das Mehrwegpfand in Österreich zu Monatsbeginn mehr als verdoppelt hat, ist ein regelrechter Pfandtourismus entstanden. Das stößt eine alte Debatte neu an.

An der Grenze zu Österreich leiden Brauer und Handel verstärkt unter Pfandtourismus. Hintergrund ist die Erhöhung des Mehrwegflaschenpfands im Nachbarland auf 20 Cent bei Bierflaschen. Zusammen mit dem bereits seit längerem höheren Kastenpfand sorgt das dafür, dass ein in Deutschland mit 3,10 Euro Pfand erworbener Kasten leer in Österreich eine Pfanderstattung von 7 Euro bringt.