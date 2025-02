China droht Trump mit Gegenmaßnahmen für Zollerhöhung

Aktualisiert am 28.02.2025 - 07:14 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

US-Präsident Donald Trump will die Strafzölle gegen China erhöhen. Dies könnte schon bald in Kraft treten. Peking kündigt eine Antwort an.