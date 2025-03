Mehrheit will bei Zollstreit US-Produkte boykottieren

Aktualisiert am 28.03.2025 - 04:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Viele Menschen in Deutschland wollen laut einer Umfrage Produkte aus den USA künftig boykottieren. (Archivbild) (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-bilder)

Mal eben das Auto volltanken, sich die Haare waschen oder eine Nachricht auf dem Handy tippen - US-Produkte sind überall. Viele Menschen in Deutschland wollen laut Umfrage jetzt auf sie verzichten.

Vom Benzin an der Zapfsäule über das iPhone bis zum Online-Händler oder Streamingdienst – Produkte aus den USA sind im Alltag kaum wegzudenken. Trotzdem will laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland im Falle eines Zollstreits keine US-Waren mehr kaufen.