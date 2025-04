Obstbauern: Frostschäden nicht so schlimm wie 2024

07.04.2025

07.04.2025

Im April 2024 richtete Frost große Schäden auf den Obstplantagen in Deutschland an. Der erste Aprilfrost verlief vergleichsweise glimpflich - auch weil er früher kam als im vergangenen Jahr.

Zwar habe es bundesweit überall etwas gefroren. Die Knospen seien momentan noch in einem Stadium, in dem sie mit Kälte besser klarkommen, sagte Hilbers weiter. Pfirsich und Aprikose hätten sicher Schaden genommen. Beide stellten jedoch eine Randkultur dar. Schäden an Apfel, Kirsche und Zwetschge ließen sich noch nicht absehen.