Um das herauszufinden, füllt t-online für Sie den Warenkorb und schaut sich die Entwicklung im Vergleich zum Vormonat an. Dafür notiert unsere Redaktion in regelmäßigen Abständen die Preise für ausgewählte Produkte im Rewe-Onlineshop und in Filialen der Supermarktkette.

Obst und Gemüse treiben die Preise

Wie schon im Vormonat ist es überwiegend das frische Obst und Gemüse, welches die Kosten an der Supermarktkasse in die Höhe treibt. Dabei ist vor allem der Preis für Paprika im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung in die Höhe geschossen. Kostete der Paprika-Mix im vergangenen Monat noch 2,79 Euro, so liegt der Preis jetzt bei 3,69 Euro, ein Plus von 32,26 Prozent. Auch Äpfel steigen erneut im Preis. Statt 3,19 für sechs Äpfel der beliebten Sorte Pink Lady zahlt man für das süße Obst bei der jetzigen Erhebung 10 Cent oder 3,13 Prozent mehr.