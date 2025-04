Schluss mit Bargeld? Nein, Schwarz-Rot will es «erhalten»

Behauptung

Bewertung

Fakten

Mit einem ausführlichen Koalitionsvertrag will das designierte Regierungsbündnis aus CDU , CSU und SPD Deutschland wieder in Schwung bringen. Eine Abschaffung des Bargelds gehört nicht zu den Plänen.

Koalitionsvertrag: Bargeld als "Zahlungsform erhalten wir"

Bargeld: Neue Banknoten kommen, Ausstieg nicht möglich

Auch die Europäische Union (EU) steht weiterhin zum Bargeld in Europa. Erst Ende Januar 2025 traf die Europäische Zentralbank (EZB) eine Vorauswahl an Motiven, die die geplanten neuen Euro-Geldscheine zieren sollen. In der Mitteilung dazu heißt es: "Wir arbeiten an neuen Banknoten, da wir heute und in Zukunft auf Bargeld setzen."