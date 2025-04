Boeing fasst in Dauerkrise Tritt - Zölle bedrohen Geschäft

Aktualisiert am 23.04.2025 - 17:18 Uhr

Aktualisiert am 23.04.2025 - 17:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Boeing fliegt seit Jahren von einem Verlust in den nächsten. In diesem Jahr sieht es besser aus. Doch Donald Trumps China-Zölle sind ein Problem.

Der Flugzeugbauer Boeing gewinnt in seiner Dauerkrise wieder etwas Boden unter den Füßen. Auch weil die Flugzeugproduktion anzog, verbrannte der Konzern im ersten Quartal weniger Geld als gedacht. Zudem zeigte sich Boeing-Chef Kelly Ortberg am Mittwoch zuversichtlich, die Produktion des Mittelstreckenjets 737 Max im Jahresverlauf wieder auf das Niveau von Ende 2024 hochzufahren. Doch dem Hersteller drohen nach sechs Verlustjahren in Folge schon die nächsten Probleme durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump.