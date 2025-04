Banken-Insolvenz: So entschädigt die Einlagensicherung

In welcher Höhe sind Einlagen bei einer Bank gesetzlich geschützt?

In Deutschland sind mindestens 100.000 Euro pro Kunde und Bank über die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Bei Gemeinschaftskonten, zum Beispiel bei Ehepaaren, erhöht sich der Schutz auf 200.000 Euro. "Der Schutz gilt nicht pro Konto, sondern pro Bank", sagt Thomas Hentschel von der Verbraucherzentrale NRW. Hat also eine Kundin oder ein Kunde Konten bei mehreren Banken, sind auch mehrmals Guthaben von bis zu 100.000 Euro abgesichert.

Private Banken müssen Mitglied in der Entschädigungseinrichtung der deutschen Banken sein (EdB). Darüber hinaus gehören die meisten privaten Banken in Deutschland dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds (ESF) des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) an. "In dem Fall beträgt der Sicherungsumfang, inklusive des gesetzlichen Schutzes, in der Regel rund 440.000 Euro", sagt BdB-Sprecherin Juliane Weiß.