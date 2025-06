Wo Deutschlands sauberste und dreckigste Autos fahren

Aktualisiert am 08.06.2025 - 04:30 Uhr

Neue Autos sind in der Regel sauberer. Das gibt Autostädten einen Vorteil im Ranking. (Quelle: Marijan Murat/dpa/dpa-bilder)

In manchen Landkreisen ist jedes dritte Auto mit den veralteten Abgasstandards Euro 1 bis Euro 4 unterwegs - in anderen ist es nur jedes zehnte. Die Musterschüler haben aber einen unfairen Vorteil.

Wie sauber die Autos auf deutschen Straßen sind, kommt stark darauf an, wo sich diese Straßen befinden. Je nach Zulassungsbezirk reicht die Spanne der Autos mit relativ veralteter Abgastechnik von einem Drittel bis zu einem Zehntel, wie eine Auswertung von Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes durch die Nachrichtenagentur dpa zeigt. Und auch bei den saubersten Autos gibt es große Unterschiede.

Autostädte haben einen Vorteil

Am anderen Ende der Skala liegt Wolfsburg mit einem Wert von 10,9 Prozent, gefolgt von Wiesbaden mit 15,4 Prozent, Suhl (15,9) und München Landkreis (16,1) und Stadt (17,8). Zumindest Wolfsburg und München haben als Sitze großer Autohersteller aber einen unfairen Vorteil im Vergleich, da dort große Mengen an relativ neuen Eigenzulassungen und Firmenwagen zugelassen sind, die die Verhältnisse in Richtung sauberer Autos verschieben.