Schnieder: Bis 2032 sollen marode Brücken saniert sein

Infrastruktur in Deutschland

Aktualisiert am 25.06.2025 - 05:00 Uhr

Für viele Autofahrer in Deutschland könnte die Sanierung maroder Brücken in Deutschland zu einer Geduldsprobe werden. "Die Autofahrerinnen und Autofahrer werden zunächst einmal viele Baustellen sehen", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das führt natürlich zu Einschränkungen und Belastungen. Die Perspektive ist aber, dass es danach besser wird, weil es wieder eine einwandfrei funktionierende Brücke gibt."