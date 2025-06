EU-Kommission macht Weg für Industriestrompreis frei

Preisnachlass mit Deckel und klaren Grenzen

Reiche will schnell handeln

Während etwa die Chemie- und Autoindustrie das Vorgehen der Behörde in ersten Stellungnahmen tendenziell positiv bewerten, beklagt der Zentralverband des Deutschen Handwerks, ein Industriestrompreis verzerre den Wettbewerb. Zudem betonen Wirtschaftsvertreter, dass die Gelder nicht an zu viele Anforderungen geknüpft werden sollten.

Wer profitieren kann

Subventionen nur gegen Investitionen in grüne Technologien

Ein zentrales Element der neuen EU-Regeln ist, dass die Hilfen an Investitionen in eine klimafreundlichere Wirtschaft gekoppelt sein müssen. So will die Kommission verhindern, dass sich Unternehmen auf den staatlichen Subventionen ausruhen und Gewinne ohne Gegenleistung einstreichen.