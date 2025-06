Merz sieht Mercosur-Abkommen auf der Zielgeraden

Aktualisiert am 27.06.2025 - 02:45 Uhr

Kanzler Merz will durch einen raschen Abschluss des Mercosur-Abkommens das Signal an die Welt senden, dass man mit den Europäern schnell verhandeln könne. (Quelle: Omar Havana/AP/dpa/dpa-bilder)

Mit Blick auf weitere Handelsabkommen im Indopazifischen Raum will Merz das Mercosur-Abkommen rasch unter Dach und Fach bringen. Doch Paris fordert weiter inhaltliche Korrekturen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) rechnet mit einem schnellen Abschluss des Handelsabkommens zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Nach dem EU-Gipfel in Brüssel sagte der CDU-Vorsitzende, die Staats- und Regierungschefs der EU seien sich grundsätzlich einig, "dass das Mercosur-Abkommen jetzt so schnell wie möglich verabschiedet werden muss". Es habe von keinem der Staats- und Regierungschefs noch grundsätzliche Einwände gegeben. Es gebe nur noch kleinere offene Fragen an einzelnen Punkten.