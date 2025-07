Nvidia-Chef: Dürfen wieder KI-Chips nach China liefern

Aktualisiert am 15.07.2025 - 07:40 Uhr

Aktualisiert am 15.07.2025 - 07:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Huang bestätigte die Ausfuhr der H20-Chips in China vor Journalisten. (Archivbild) (Quelle: Chiang Ying-ying/AP/dpa/dpa-bilder)

Nvidia-Chef Jensen Huang kündigt an, seine H20-Chips wieder nach China liefern zu können. Die US-Regierung hatte zugesagt, grünes Licht zu geben. Was hinter der Kehrtwende steckt.

Nach monatelangen Exportbeschränkungen darf der US-Techriese Nvidia seine für China konzipierten KI-Chips wieder in der Volksrepublik verkaufen. "Ich kündige an, dass uns die US-Regierung Genehmigungen erteilt hat, Lizenzen für die Auslieferung von H20 zu beantragen", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang vor chinesischen Journalisten. Nvidia werde also wieder anfangen, H20-Chips auf dem chinesischen Markt zu verkaufen, erklärte er.