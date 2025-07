Es wird deutlich weniger Stahl hergestellt

Aktualisiert am 18.07.2025 - 05:10 Uhr

Stahlproduktion bei Thyssenkrupp-Steel: Hier wird flüssiger Stahl in große feste Blöcke, sogenannte Brammen, gewandelt. (Quelle: Federico Gambarini/dpa/dpa-bilder)

Wegen harter Konkurrenz aus dem Ausland und der Konjunkturschwäche stellt Deutschlands Stahlbranche deutlich weniger Stahl her. Die Rohstahlproduktion im Inland sei im ersten halben Jahr um knapp 12 Prozent auf 17,1 Tonnen gesunken, teilte die Wirtschaftsvereinigung Stahl in Berlin mit. Der Blick auf die Vorjahre verdeutlicht, dass der Rückgang überaus kräftig ist: Im ersten Halbjahr 2023 war die Rohstahlproduktion in Deutschland um 5 Prozent gesunken und im ersten Halbjahr 2024 um 4,5 Prozent gestiegen. Nun sackt der Wert ab.