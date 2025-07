Einschränkungen bei Sparda-Bank BW: Was Kunden wissen müssen

Darüber hinaus sind die Filialen der baden-württembergischen Genossenschaftsbank am Donnerstag ab 17 Uhr sowie am kompletten Freitag geschlossen. Von Donnerstag (ab 17 Uhr) bis Montag um 9 Uhr sei die Bank zudem weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar. Außerdem stünde das Online-Banking in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung und die Geldautomaten der Sparda-Bank BW seien außer Betrieb.