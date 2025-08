Bei der Commerzbank wächst die Zuversicht

Aktualisiert am 06.08.2025 - 12:38 Uhr

Die Commerzbank schraubt im Abwehrkampf gegen die italienische Unicredit ihr Gewinnziel für 2025 nach oben und betont ihre Eigenständigkeit. Die Situation mit der Unicredit sei durchaus "nicht ideal", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp am Mittwoch in einer Telefonkonferenz, schließlich sei das Mailänder Institut nicht nur ein ganz normaler Investor, sondern auch ein Wettbewerber. Zudem sorge bei dem Thema jede Nachricht, jede Kommentierung immer wieder für Unruhe.

Das ändere aber nichts an der Strategie des Frankfurter Dax-Konzerns, für Aktionäre, Kunden und Mitarbeitende zunehmend Wert zu schaffen. "Das tun wir ganz erfolgreich und das haben wir vor, in den nächsten Quartalen fortzusetzen", sagte Orlopp.

Wachsende Zuversicht für 2025

Im Gesamtjahr 2024 hatte die Commerzbank einen Rekordgewinn von knapp 2,7 Milliarden Euro erzielt. Dennoch streicht die Bank bis Ende 2027 etwa 3.900 Vollzeitstellen, 3.300 davon in Deutschland. Weil zugleich bei der polnischen Tochter mBank und an Niedriglohnstandorten in Asien Stellen geschaffen werden, soll der Personalbestand im Konzern weitgehend konstant bei 36.700 Vollzeitkräften weltweit bleiben.