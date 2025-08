Commerzbank wird optimistischer für 2025

Aktualisiert am 06.08.2025 - 09:47 Uhr

Mit steigenden Gewinnen und höheren Ausschüttungen will die Commerzbank ihre Eigenständigkeit bewahren (Archivbild) (Quelle: Arne Dedert/dpa/dpa-bilder)

Im Gesamtjahr 2024 hatte die Commerzbank einen Rekordgewinn von knapp 2,7 Milliarden Euro erzielt. Dennoch streicht die Bank bis Ende 2027 etwa 3.900 Vollzeitstellen, 3.300 davon in Deutschland. Weil zugleich bei der polnischen Tochter mBank und an Niedriglohnstandorten in Asien Stellen geschaffen werden, soll der Personalbestand im Konzern weitgehend konstant bei 36.700 Vollzeitkräften weltweit bleiben.