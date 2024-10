Die US-Wahlen rücken näher, und damit steigt die Spannung nicht nur politisch, sondern auch an den Kryptomärkten. Anleger erwarten deutliche Kursbewegungen bei Bitcoin.

Die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November zählen zu den wichtigsten politischen Ereignissen weltweit. Besonders bei dieser Wahl wächst das Interesse von Kryptoinvestoren, die gespannt auf die potenziellen Auswirkungen des Wahlergebnisses auf Bitcoin und andere Kryptowährungen blicken.

Ein gemeinsames Research-Team der ETC Group, eines Anbieters von Krypto-ETPs, und Bitwise, eines in den USA ansässigen Unternehmens für digitale Vermögenswerte, hat die Kursentwicklung nach den vergangenen drei Präsidentschaftswahlen in den USA analysiert und daraus eine Prognose für die kommende Wahl abgeleitet. Überraschend ist das Ergebnis nicht – und dennoch sollte es ein Warnhinweis sein.