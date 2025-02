Euromünzen (Symbolbild): Der Bundesgerichtshof muss entscheiden, ob Banken und Sparkassen in der Niedrigzinsphase von ihren Kunden Negativzinsen verlangen durften. (Quelle: Stadtratte)

Traditionell erhalten Sparer Zinsen für ihr bei Banken hinterlegtes Guthaben. Diese Zinsen stellen eine Art Belohnung für das Bereitstellen von Kapital dar, das Banken für Kredite und Investitionen nutzen. Doch in den vergangenen Jahren kehrte sich dieses Prinzip um: Einige Banken und Sparkassen führten sogenannte Negativzinsen oder Verwahrentgelte ein, bei denen Kunden für ihre Einlagen zahlen mussten.

Worum geht es in Karlsruhe?

Um wie viele Banken und Kunden geht es?

Auf dem Höhepunkt der Negativzinsphase im Mai 2022 verlangten mindestens 455 Banken und Sparkassen in Deutschland von ihren Kunden Negativzinsen. Die meisten Institute orientierten sich dabei am negativen Einlagezins der Europäischen Zentralbank (EZB) und berechneten einen Strafzins von 0,5 Prozent auf Guthaben, die einen bestimmten Freibetrag überschritten.

Einer Umfrage des Vergleichsportals Verivox zufolge zahlte vor der Zinswende im Sommer 2022 jeder achte Bankkunde (13 Prozent) Negativzinsen an seine Bank. Von diesen Betroffenen gaben 88 Prozent an, die zu Unrecht erhobenen Strafzinsen zurückfordern zu wollen, sollte der BGH dies ermöglichen.

Einige Banken setzten diesen Freibetrag bereits bei 5.000 oder 10.000 Euro an, wodurch auch Klein- und Durchschnittssparer betroffen waren, berichtet Finanzexperte und Verivox-Chef Oliver Maier.

Welche Position beziehen die Banken?

Einige Banken argumentieren, dass die Erhebung von Verwahrentgelten in der Negativzinsphase notwendig war, um die eigenen Kosten zu decken. So betont eine Sprecherin der Volksbank Rhein-Lippe, dass man eine Quersubventionierung vermeiden wollte und daher die entsprechenden Kosten den Leistungen zugeordnet habe.

Die Entgelte seien nicht pauschal eingeführt worden; vielmehr habe man mit den Kunden individuelle Lösungen gesucht, sodass nur in wenigen Einzelfällen Verwahrentgelte für besonders hohe Einlagen vereinbart wurden.

Was kritisieren die Verbraucherzentralen?

Die Verbraucherzentralen kritisieren, dass den Verwahrentgelten keine echte Verwahrung zugrunde liege. David Bode vom vzbv erklärt: "Eine Verwahrung wäre, wenn ich mit Bargeld zu meiner Bank gehe und sie bitte, das in ein Schließfach einzuschließen." Da die Banken jedoch über das auf Giro- oder Tagesgeldkonten liegende Geld verfügen und daraus Gewinne erzielen dürfen, handle es sich um eine sogenannte unregelmäßige Verwahrung. In solchen Fällen sei das Kreditinstitut als Darlehensnehmer verpflichtet, dem Kunden Zinsen zu zahlen. Die Einführung von Negativzinsen kehre dieses Prinzip um, was aus Sicht der Verbraucherschützer unzulässig ist.