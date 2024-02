Nach einem Bericht von "BW24.de" hatte es im vergangenen Jahr mehrere Kontrollen des Wirtschaftskontrolldienstes gegeben. Dabei seien verschiedene Verstöße bei der Sauberkeit festgestellt worden. Vor wenigen Tagen berichtete der SWR, dass eine weitere Kontrolle jetzt das Ende des Betriebs besiegelt hat. Man habe in der Produktionsstätte in Titisee-Neustadt einen starken Schädlingsbefall festgestellt und die Produktion von Backwaren untersagt. Die zuvor gebackenen Produkte wurden zurückgerufen.

1918 von erstem Gründer übernommen

Das Unternehmen kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Den Beginn machte ein 1918 eröffneter Betrieb der Familie Bachtaler. Deren Söhne kamen aus dem Krieg nicht zurück und so übernahm Bäckermeister Andreas Gehri die Firma, die damals noch in Lörrach Stetten ihren Sitz hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen die Kinder den Betrieb. Später zog man in den Schwarzwald um, 1989 wurde die Geschäftsleitung an Ulrich Gehri und seinen Schwager Thomas Schuble übergeben.