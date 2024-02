Nun hat auch der Wirtschaftsminister erkannt, dass Deutschlands Firmen steuerliche Entlastungen brauchen. Das ist gut so. Jetzt müssen aber schnell konkrete Schritte folgen.

Beginnen wir mit einer Zahl, einer kleinen, fast wirkt sie vernachlässigbar: Minus 0,3 Prozent. So hat sich vergangenes Jahr die Wirtschaftsleistung Deutschlands entwickelt. Eine Mini-Rezession könnte man sagen, nicht schön, aber was soll's – und überhaupt, war das nicht erwartbar, wenn ein ganzes Land sich vom Billiggas aus Russland lossagt?

War es. Das Problem aber ist: In den kommenden Jahren wird es kaum besser.

Nach Kalkulation der "Wirtschaftsweisen" liegt das Wachstumspotenzial bis 2028 nur noch bei 0,4 Prozent pro Jahr. Konkret heißt das: Deutschlands Wirtschaft, seine Unternehmen treten mehr oder weniger auf der Stelle. Der Motor, der unser Land am Laufen hält, ist seit der Corona-Krise nicht mehr recht in Gang gekommen. Unser Wohlstand droht absehbar nicht mehr im gewohnten Maße zu wachsen, auch weil viele Firmen unter schwierigen Bedingungen leiden, die sie in ihrer Entwicklung hemmen.