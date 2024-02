Wohl Uiguren an Bau beteiligt Neue Hinweise auf Zwangsarbeiter bei VW in China Von dpa 14.02.2024 - 10:00 Uhr Lesedauer: 2 Min. VW-Logo an einem Werk des Konzerns: Waren Zwangsarbeiter am Bau einer Teststrecke in China beteiligt? (Quelle: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne/imago) News folgen

Immer wieder wird VW vorgeworfen, in China auch uigurische Zwangsarbeiter einzusetzen. Nun gibt es neue Hinweise darauf.

Einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge gibt es neue Hinweise auf den Einsatz von Zwangsarbeitern im Rahmen der Aktivitäten des Volkswagen-Konzerns im chinesischen Xinjiang. Am Bau einer Teststrecke in der nordwestchinsischen Provinz seien womöglich uigurische Zwangsarbeiter beteiligt gewesen, berichtete die Zeitung am Mittwoch unter Verweis auf Untersuchungen des Xinjiang-Forschers Adrian Zenz.

VW ist in der Region an einem Joint Venture mit dem chinesischen Unternehmen SAIC beteiligt. Die Teststrecke in Turpan wurde laut "Handelsblatt" 2019 eröffnet. "Auf der Webseite der Unternehmen, die die VW-Saic-Teststrecke gebaut haben, finden sich eindeutige Belege dafür, dass in der Bauphase uigurische Zwangsarbeiter eingesetzt wurden", sagte Zenz. Sie seien über Arbeiter-Transferprogramme und sogenannte "Armutsbekämpfungs-Maßnahmen" eingestellt worden.

Druck auf VW wächst

"Zudem haben Mitarbeiter der Organisationen, die an dem Bau der Teststrecke beteiligt waren, aktiv an Maßnahmen zur Kontrolle und Unterdrückung der Uiguren teilgenommen", ist sich der Experte dem Bericht zufolge sicher. Zenz ist ein deutscher Anthropologe, der seit einigen Jahren in den USA zu China forscht. Er hatte schon früh auf die mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang hingewiesen und war 2021 von Peking mit Sanktionen belegt worden.

VW war in den vergangenen Tagen unter Druck geraten, es dem deutschen Chemieriesen BASF gleichzutun und sich aus Xinjiang zurückzuziehen. BASF hatte nach Berichten über Menschenrechtsverletzungen bei seinen Aktivitäten in Xinjiang in der vergangenen Woche einen schnelleren Verkauf seiner Anteile an zwei Joint-Venture-Unternehmen dort angekündigt.

VW hält sich Rückzug offen

Der Druck auf VW zeigt offenbar Wirkung: Nach BASF prüft auch der Autokonzern eine Neuordnung seiner Aktivitäten in Xinjiang. "Der Volkswagen Konzern befindet sich derzeit in Gesprächen mit dem nicht kontrollierten Joint Venture Saic-Volkswagen über die künftige Ausrichtung der Geschäftsaktivitäten in der Provinz Xinjiang", sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch der Deutsche Presse-Agentur. "Derzeit werden verschiedene Szenarien intensiv geprüft." Ob dabei auch ein Rückzug aus der Region zur Diskussion steht, ließ der Sprecher auf Nachfrage offen. Zum Inhalt der laufenden Gespräche äußere man sich nicht.