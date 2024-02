Am Tag danach ist es in der Brandenburger Gemeinde Grünheide so ruhig wie in jedem anderen Dorf. Kaum jemand ist am Vormittag auf den Straßen unterwegs, nur am Marktplatz ist etwas Betrieb. Nichts deutet darauf hin, dass in Grünheide am Dienstagabend eine bedeutende Entscheidung für die deutsche Wirtschaft getroffen wurde. Auch wenn sie nicht bindend ist.