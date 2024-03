Günstigere Entwicklung im Dreimonatsvergleich

Die Zahlen zum Jahresstart fielen jedoch durchweg schwach aus: Sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland kamen gut 11 Prozent weniger Aufträge. Besonders deutlich war der Rücksetzer mit rund einem Viertel in der Eurozone. Vorleistungs- und Konsumgüter wurden jeweils weniger bestellt, am deutlichsten gingen aber die Aufträge für Investitionsgüter zurück. Hier dürfte der Rückpralleffekt seitens der Großaufträge am stärksten gewirkt haben.

"Sieht aus wie ein herber Einbruch"

"Das sieht aus wie ein herber Einbruch. Allerdings muss man auch die massive Aufwärtsrevision für den Dezember berücksichtigen. An beiden Zahlen waren die Großaufträge und dazu Nachmeldungen Schuld", analysiert Jens-Oliver Niklasch von der LBBW (Landesbank Baden-Württemberg). Die Statistiker aus Wiesbaden wiesen zurecht darauf hin, dass sich die Lage im Dreimonatsvergleich positiver darstelle. "Alles in allem also keine schlechte Zahl, sobald man einmal den ersten Schreck über das Januar-Minus überwunden hat. Aber noch nicht gut genug, um den Abwärtstrend der letzten Quartale zu drehen", so Niklasch.