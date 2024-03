Nike konnte umgekehrt kaum bis kein Kapital aus dem neuen Ausrüstervertrag mit dem DFB schlagen. Am Donnerstagabend hatte der amerikanische Sportartikelriese die Aktionäre nach US-Börsenschluss auf eine schwächere Umsatzentwicklung in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres eingestimmt. Der Aktienkurs brach ein von mehr als 120 Dollar auf bis um die Marke von 100 Dollar herum. Von einem Stimmungshoch durch den gefeierten DFB-Deal – keine Spur.

Das Volumen des neuen Deals ist laut Koch im Gegenteil eine Chance – auch für Deutschland: "Viel Geld, das der DFB in die Entwicklung des deutschen Fußballs stecken will. Aktuell reagieren viele mit Unverständnis auf diesen Ausrüsterwechsel, mittel- und langfristig könnte das aber vielleicht auch sportlich einen Unterschied machen. Investitionen sind nötig, um oft Jahre später die Früchte zu ernten. Das ist in jeder Branche so – gerade, wenn es aktuell nicht rund läuft."