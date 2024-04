Noch zu Beginn des Jahres sah es so aus, als floppte das Vorhaben – nun aber zeichnen sich doch zumindest kleine Erfolge ab: Der von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angeschobene "Jobturbo" für geflüchtete Ukrainer zeigt erste Wirkungen, wenn auch auf niedrigem Niveau.

Wie aus Daten der Bundesagentur für Arbeit für den abgelaufenen Monat März hervorgeht, ist die Zahl der Ukrainer, die vom Bürgergeldbezug in einen regulären Job gewechselt sind, gegenüber Januar um 68,9 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2023 verdoppelte sich die Zahl sogar.

Aber: In absoluten Zahlen bleibt der Erfolg noch überschaubar. Demnach nahmen im März 5.415 Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg nach Deutschland geflohen waren, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf, so viele wie nie zuvor. Dennoch wirkt die Zahl sehr gering in Relation zur Gesamtzahl der ukrainischen Flüchtlinge, die staatliche Leistungen beziehen. Gemäß Angaben der Arbeitsagentur befanden sich im März rund 420.000 arbeitssuchende Ukrainer im Leistungsbezug.