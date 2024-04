Verdi erhöht Druck: Streik in Postbankfilialen

Die vierte Tarifrunde bei der Postbank steht bevor. Die Gewerkschaft verschärft die Gangart: Am Donnerstag sollen drei Beschäftigtengruppen gleichzeitig die Arbeit niederlegen.

Vor der vierten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt bei der Postbank weitet die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks aus. Sie ruft an diesem Donnerstag neben den Beschäftigten in den Serviceeinheiten (Backoffice) und den Callcentern bundesweit auch die Mitarbeiter in den Filialen zu Arbeitsniederlegungen auf."