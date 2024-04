IHK: Wirkt sich auf ganze Wirtschaft aus

Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer ist besorgt. "Die Entscheidung von Thyssenkrupp Steel Europe trifft uns am größten Stahlstandort Europas ins Mark. Sie macht deutlich, wie sehr die politischen Bedingungen unsere Industrie belasten. Unsere Unternehmen verlieren im Wettbewerb an Kraft", erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger. "Schwächelt die Stahlbranche, wirkt sich das auf die ganze Wirtschaft aus – weit über die Grenzen von Duisburg und NRW hinaus. Arbeitsplätze, Kaufkraft und Wertschöpfung gehen verloren", so Dietzfelbinger weiter. Neben den Angestellten bei Thyssenkrupp selbst, hängen auch die Jobs in weiterverarbeitenden Betrieben in der Schwebe.

Wie deutlich Deutschland in der Stahlproduktion hinter andere Länder zurückfällt, wird erst im internationalen Vergleich deutlich. "Weltweit liegen die größten Herausforderungen in der Stahlkonjunktur derzeit in der Europäischen Union und insbesondere in Deutschland", sagt Martin Theuringer, Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Stahl. "Die schwache Erholung in der EU und insbesondere in Deutschland steht im Gegensatz zu den USA, wo die Stahlnachfrage zwischen 2020 und 2025 um insgesamt 20 Prozent zulegen dürfte."