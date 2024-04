Dreiste Geschäftsmasche der Fälscher

In vielen Fällen gehen die Fälscher allerdings noch dreister vor: Sie fälschen den gesamten Internetauftritt einer Marke, nutzen dieselben Fotos und locken dann mit extremen Rabatten über Werbung auf Internetseiten und sozialen Medien. Für Verbraucherinnen und Verbraucher kaum erkennbar. So ist es im Fall "Fjällräven" passiert, wie NDR und "Die Zeit" nachverfolgen konnten.

Händler aus China haben den beliebten Rucksack "Kraken" der Outdoor-Marke kopiert und auf einer falschen Internetseite angeboten. Allein an einem Tag kamen beim deutschen Zoll am Frankfurter Flughafen elf solcher Rucksäcke an. Ein Labortest zeigte, dass der verarbeitete Stoff stark mit krebserregenden Schwermetallen belastet war. Damit gefährden die Kriminellen nicht nur das Unternehmen "Fjällräven", sondern auch die Gesundheit ihrer Kunden.

"Plagiarius" zeichnet jährlich Fälschungen mit einem Negativ-Preis aus

Das Geschäft boomt

Seit immer mehr Menschen online einkaufen, boomt das Geschäft. Täglich kommen am Internationalen Postverteilzentrum (IPZ) am Flughafen Frankfurt über eine Million Sendungen von außerhalb der EU per Luftpost an. Im Jahr 2022 griff der Zoll mehr als acht Millionen Produktfälschungen auf. Fast 80 Prozent davon stammten aus China.