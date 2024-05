Trotz Rekordumsätzen nehmen die Probleme bei TikTok immer weiter zu: In den USA wurde im vergangenen Monat ein Gesetz beschlossen, das zu einem Verbot der Plattform in den Vereinigten Staaten führen könnte. Lesen Sie hier mehr dazu . In Deutschland hingegen kommen die Probleme aus dem Inneren der Firma selbst.

Tränen nach Meetings

Mitarbeiter berichten im Gespräch mit "Fast Company" davon, dass Henning immer wieder Mitarbeiter, die er nicht mochte, in Meetings scharf kritisiert und angeschrien haben soll. Immer wieder seien Mitarbeiter während oder kurz nach Meetings mit ihm in Tränen ausgebrochen. Einige Mitarbeiter hätten daraufhin gekündigt.

Wer Burn-out bekomme, sei selbst schuld

Henning soll außerdem das Privatleben seiner ihm unterstellten Mitarbeitenden nicht respektiert haben. So berichteten Mitarbeiter dem Magazin "Fast Company", Henning habe immer wieder kurzfristig Teamevents einberufen, die nicht im TikTok Büro in Berlin, sondern in anderen Städten oder sogar anderen Ländern stattfanden. Die Anwesenheit soll verpflichtend gewesen sein, egal ob Mitarbeiter in diesem Zeitraum schon andere Verpflichtungen hatten oder nicht.