Aktualisiert am 24.05.2024 - 07:43 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Seit 1898 in Augsburg

Der Maschinenbauer Kuka wird wohl einen nicht unerheblichen Teil seiner Stellen in Augsburg abbauen. Auch beim Gehalt soll es Einschnitte geben.

Die Firma hat sich in 100 Jahren einer Schweißerei zu einem modernen Robotikspezialisten entwickelt. Doch jetzt steht das Augsburger Traditionsunternehmen Kuka unter Druck. Nachdem im April bereits bekannt wurde, dass Stellen in einer Sparte abgebaut werden, sind jetzt konkrete Zahlen öffentlich geworden.

Nach einem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" will der Automatisierungsspezialist 215 der 4.000 Stellen am Gründungssitz streichen. Die Zahlen seien von der Unternehmensleitung bestätigt worden. Betroffen sei die "Systems"-Sparte, in der Anlagen für die Automobilbranche gebaut werden. Die Zeitung hatte berichtet, dass die Betroffenen vergangene Woche informiert worden seien. Außerdem müssten die Mitarbeiter auf zehn Prozent Gehalt verzichten – inklusive der Geschäftsführung der Sparte.