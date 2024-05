Am Dienstag wurde den Gläubigern dieser Plan in der Messe Essen vorgestellt. Die Gruppe, bestehend aus Vermietern, Lieferanten, dem Finanzamt und der Bundesagentur für Arbeit , die das Insolvenzgeld an die Beschäftigten zahlt, stimmte dem Insolvenzplan zu. Reicht das, um die angeschlagene Kaufhauskette zu retten?

Alternative war Zerschlagung

Drei Insolvenzen in kurzer Zeit

Erbitterte Konkurrenz durch den Onlinehandel, hausgemachte Probleme und häufige Strategiewechsel hatten den Niedergang des letzten großen deutschen Warenhauskonzerns beschleunigt. Für Galeria Karstadt Kaufhof gab es in etwas mehr als drei Jahren insgesamt drei Insolvenzen. Zweimal flüchtete sich die Kette in der Corona-Krise in ein Schutzschirmverfahren und erhielt zudem maßgebliche Unterstützung vom Staat. Der aktuelle Insolvenzantrag erfolgte im Januar.

Auch bei der aktuellen Lösung gibt es kritische Stimmen, die nicht an eine Rettung der Filialen in großem Stil glauben. Dass so viele Filialen fortgeführt werden, sei zwar "ein großes Signal an die Arbeitnehmer", so Jörg Funder, Professor für Unternehmensführung im Handel an der Hochschule Worms. Er selbst hatte zuvor gesagt, dass er mittelfristig mit einer deutlich geringeren Anzahl an Filialen rechnet. "Ich halte 20 Filialen für eine realistische Zahl. Alles, was darüber hinausgeht, ist ein Zugeständnis an den Insolvenzverwalter, damit man den Zuschlag bekommt und die Häuser für eine gewisse Zeit weiterbetreibt." Es würden 50 bis 60 Häuser derzeit als profitabel eingeschätzt, schreibt die Handelsberatung BBE.