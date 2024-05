Aktualisiert am 28.05.2024 - 11:50 Uhr

Aktualisiert am 28.05.2024 - 11:50 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Gläubigerversammlung kommt in der Messe Essen zusammen, um über den von Denkhaus erstellten Insolvenzplan abzustimmen, der das Unternehmen zurück in die Erfolgsspur bringen soll. Das Ergebnis soll am Nachmittag feststehen, die Veranstaltung ist nicht öffentlich.