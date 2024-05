Die Preise in Deutschland steigen wieder stärker an. Im Mai lag die Teuerungsrate bei 2,4 Prozent.

Die Inflation in Deutschland ist im Mai zum ersten Mal in diesem Jahr gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 2,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im März und April lag die Teuerungsrate mit jeweils 2,2 Prozent noch auf dem niedrigsten Wert seit rund drei Jahren. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für Mai einen Anstieg auf 2,4 Prozent vorausgesagt.

Doch das allein erklärt die Preisentwicklung nur unzureichend. "Beispielsweise steigen die Versicherungsprämien wegen hoher Kostenschübe etwa in der Pkw-Versicherung derzeit mit einer zweistelligen Rate. Hinzu kommen die aktuellen Lohnabschlüsse, die verständlicherweise die Kaufkraftverluste der letzten Jahre ein Stück korrigieren", so Heinemann. "Nicht übersehen sollte man auch die inflationären Kosten dauerhaft gestiegener durchschnittlicher Krankenstände. Arbeit, die bezahlt werden muss, aber nicht geleistet wird, treibt die Kosten und die Inflationsrate."

"Wie zu erwarten war, haben vor allem steigende Dienstleistungspreise und eine Verteuerung von Waren die Inflation wieder erhöht und den dämpfenden Effekt von niedrigeren Energiepreisen mehr als ausgeglichen. Auch im Mai ist es den Unternehmen offenbar gelungen, die deutlichen Steigerungen der Lohnkosten zu einem guten Teil in die Preise zu überwälzen. Die EZB steht damit vor einer schwierigen Entscheidung. Sollte sie die Zinsen im Juni senken, kann die Begründung nur die Erwartung niedrigerer Preissteigerungen in 2025 sein. Denn die aktuelle und in den kommenden Monaten zu erwartende Preistendenz zeigt noch keine deutliche Annäherung an das Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank."