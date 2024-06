Sport- und Campinggeschäfte boomen offenbar. Der Umsatz ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen – mehr als im restlichen Einzelhandel.

Das Geschäft mit Sport boomt nicht nur kurz vor Großereignissen wie der Fußball-Europameisterschaft oder den Olympischen Spielen in diesem Jahr. Der Umsatz von Sport- und Campinggeschäften stieg von 2013 bis 2023 bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 41,5 Prozent und damit deutlich stärker als der Umsatz im stationären Einzelhandel insgesamt, der im selben Zeitraum um 9,1 Prozent zulegte. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit.