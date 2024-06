Letztes Werk für Schmerzmittel Novalgin in Europa schließt wohl

Bald nur noch Produktion in China

Das letzte Werk in Europa für die Produktion des Schmerzmittels Novalgin wird offenbar geschlossen. Die Produktion in Frankfurt-Höchst endet nach über 100 Jahren.

Der Pharmakonzern Euroapi wird offenbar die Produktion des Schmerzmittels Novalgin einstellen. Die Herstellung in Frankfurt-Höchst endet 2025, berichtetet der "Spiegel". Der Wirkstoff Metamizol, vor allem bekannt unter dem Handelsnamen Novalgin, ist nach Ibuprofen eines der am häufigsten verordneten Schmerzmittel in Deutschland.