Bahn-Sanierung in Gefahr? Bauindustrie zeigt sich besorgt

Kann die Bahn ihren Zeitplan bei der Generalsanierung einhalten? Sicher ist das nicht. Es fehle an verlässlichen Zusagen der Bahn für die meisten der betroffenen Strecken.

Kurz vor Beginn der Generalsanierung der Deutschen Bahn (DB) hat die Bauindustrie Zweifel am Zeitplan für die Arbeiten geäußert. Zwar lägen die beteiligten Baufirmen mit den Vorarbeiten für die erste geplante Sanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim im Zeitplan – doch es fehle an verlässlichen Zusagen für die übrigen 40 Strecken, die bis 2031 saniert werden sollen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB), Tim-Oliver Müller, der "Welt am Sonntag".